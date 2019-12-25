В Шлиссельбурге в подвале дома найден боеприпас времён ВОВ

Обнаруженный предмет увезли на утилизацию.

В Шлиссельбурге на Малоневском канале в подвале дома местные жители обнаружили предмет, который напоминал боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 25 апреля.

Позже сотрудники ОМОН выяснили, что это корпус 82-миллиметровой минометной мины, которая использовалась во времена Великой Отечественной войны. Как оказалось, находка не представляла для горожан никакой опасности. На данный момент обнаруженный предмет увезли на утилизацию.

Ранее мы писали, что жителю Ленобласти оторвало руки после вскрытия снаряда времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти