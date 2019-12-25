Жителю Ленобласти оторвало руки после вскрытия снаряда времен ВОВ

Боеприпас взорвался прямо в руках у мужчины.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Жителю поселка Павлово оторвало руки во время вскрытия снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина нашел неизвестный минный снаряд и решил разобрать его в своей квартире на улице Советской. Во время вскрытия боеприпас взорвался прямо в руках у мужчины.

В результате пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу Шлиссельбурга. В настоящий момент экстремала оперируют. Известно, что у него оторвало две руки.

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Фото: pixabay.com