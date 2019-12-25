В квартире на Олеко Дундича нашли подростка с простреленной головой

Известно, что выстрел был произведен из оружия отца, которое лежало в сейфе.

В среду, 24 марта, стало известно о гибели подростка 2003 года рождения. Тело молодого человека нашли в двухкомнатной квартире дома №8/1 на улице Олеко Дундича. У него была прострелена голова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выстрел был произведен из охотничьего гладкоствольного карабина "Сайга 12-1". Оружие принадлежит отцу умершего, ружье хранилось в металлическом сейфе.

Известно, что подросток проживал в полной и благополучной семье. 43-летняя мать работает главным специалистом в Комитете по дорожному хозяйству Ленобласти. 54-летний отец – старший администратор ООО "Киевская".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее мы писали, что молодой человек попал в больницу после драки в кафе на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV