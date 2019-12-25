У ЗакСа Петербурга заметили депутата Госдумы Милонова

У Законодательного Собрания в Петербурге заметили депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Народный избранник заявил каналу "Sota" о том, что не боится быть задержанным: это происходило с ним ранее и во время согласованных, и во время несогласованных митингах.

Милонов отметил, что раньше он "сам был таким", но реальные изменения, на его взгляд начинают с парламента. Поэтому нужно попасть туда и попробовать что-то поменять.

Тем временем правоохранители очищают площадь у Мариинского дворца. Полиция окружила здание, протестующие возвращаются на Вознесенский проспект.

По последним данным "ОВД-Инфо", во время несогласованной протестной акции в Петербурге задержали более 100 человек. Митинг продолжается.

Фото: Telegram / Протестный Петербург, Piter.TV