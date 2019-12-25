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У ЗакСа Петербурга заметили депутата Госдумы Милонова
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

У ЗакСа Петербурга заметили депутата Госдумы Милонова

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У Законодательного Собрания в Петербурге заметили депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Народный избранник заявил каналу "Sota" о том, что не боится быть задержанным: это происходило с ним ранее и во время согласованных, и во время несогласованных митингах.

Милонов отметил, что раньше он "сам был таким", но реальные изменения, на его взгляд начинают с парламента. Поэтому нужно попасть туда и попробовать что-то поменять.

Тем временем правоохранители очищают площадь у Мариинского дворца. Полиция окружила здание, протестующие возвращаются на Вознесенский проспект. 

По последним данным "ОВД-Инфо", во время несогласованной протестной акции в Петербурге задержали более 100 человек. Митинг продолжается. 

Фото: Telegram / Протестный Петербург, Piter.TV

Теги: депутат, закс петербурга, мариинский дворец, милонов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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