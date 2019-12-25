Депутат Госдумы Виталий Милонов решил поразмышлять о будущем Артема Дзюбы

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил высказаться насчет возможного отсутствия Артема Дзюбы в сборной России по футболу. По словам парламентария, это "обидно". Пост Милонов опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" 18-го августа.
С другой стороны, отметил депутат, новый тренер сборной будет обновлять состав команды, и ему нужно дать возможность реализовать свое видение.
Там уже будет понятно, правильное ли было решение не вызывать Дзюбу. Да, мне обидно, но не я же главный тренер. Так что смысла возмущаться нет, надо дать Карпину время.
Виталий Милонов, депутат Госдумы.
Он отметил, что футболисту есть чем заняться, и у него появится возможность выступать за "Зенит" без лишнего напряжения. Милонов предположил, что Дзюбу все же могут вернуть в сборную, если он будет стараться играть на максимуме. Депутат выразил надежду, что так и произойдет.
Понятно, что он сейчас нестабильно играет в команде, но не надо забывать, что Дзюба прошел через сложный эмоциональный момент, ему тяжеловато.
Новый тренер сборной Валерий Карпин ранее сказал о том, что не знает, каким будет состав сборной.
Фото: ВКонтакте / Виталий Милонов
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