Депутат Госдумы Виталий Милонов решил поразмышлять о будущем Артема Дзюбы

Милонов решил поддержать нападающего и надеется, что он будет в составе сборной.

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил высказаться насчет возможного отсутствия Артема Дзюбы в сборной России по футболу. По словам парламентария, это "обидно". Пост Милонов опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" 18-го августа.

С другой стороны, отметил депутат, новый тренер сборной будет обновлять состав команды, и ему нужно дать возможность реализовать свое видение.

Там уже будет понятно, правильное ли было решение не вызывать Дзюбу. Да, мне обидно, но не я же главный тренер. Так что смысла возмущаться нет, надо дать Карпину время. Виталий Милонов, депутат Госдумы.

Он отметил, что футболисту есть чем заняться, и у него появится возможность выступать за "Зенит" без лишнего напряжения. Милонов предположил, что Дзюбу все же могут вернуть в сборную, если он будет стараться играть на максимуме. Депутат выразил надежду, что так и произойдет.

Понятно, что он сейчас нестабильно играет в команде, но не надо забывать, что Дзюба прошел через сложный эмоциональный момент, ему тяжеловато.

Новый тренер сборной Валерий Карпин ранее сказал о том, что не знает, каким будет состав сборной.

Фото: ВКонтакте / Виталий Милонов