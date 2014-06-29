Карпин рассказал, что мог отказаться возглавить сборную России из-за Дзюбы

Он также заявил, что не гарантирует нападающему капитанскую повязку.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о шансах нападающего Артема Дзюбы попасть в национальную команду. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу комментатора Нобеля Арустамяна.

Отвечая на вопрос о будущем Дзюбе в сборной, Карпин отметил, что он был капитаном команды на Евро-2020. Однако, по его словам, это не значит, что игрок будет и в следующих матчах носить капитанскую повязку. Специалист хочет сначала выбрать тех, кто попадет в заявку на ближайшие матчи, а потом из них выбрать капитана.

В РФС со мной тему Дзюбы не проговаривали: если бы мне кого-то навязывали, говорили, что какой-то игрок должен быть в сборной, то меня бы в команде не было. Валерий Карпин, главный тренер сборной России

Напомним, что Артем Дзюба играл в "Спартаке" под руководством Валерия Карпина. В СМИ неоднократно сообщалось, что за время совместной работы у обоих был конфликт.

Ранее мы сообщали, что Карпин встретился с игроками "Зенита".

Видео: YouTube / Nobel