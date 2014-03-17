Около двух часов тренер общался с капитаном сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками "Зенита", которые могут отправиться на Чемпионат мира в Катаре. Об этом 10 августа сообщает интернет-СМИ "Eurostavka".

Днём Карпин заселился в петербургский отель Lotte Hotel, после направился в ресторан L"Terrasa, где и встретил капитана сине-бело-голубых Артема Дзюбу. Тема беседы неизвестна, но, со слов Карпина, она была продуктивной. Также тренер побеседовал и с другими игроками "Зенита" – Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Пост главного тренера национальной сборной по футболу Карпин занял совсем недавно, в конце июля этого года. Он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после вылета с Евро-2020 с последнего места в группе.

Ранее Карпин заявил, что нападающий Артем Дзюба продолжит вызываться в команду, если он будет показывать должный уровень игры. Он отметил, что его личные отношения с игроками не влияют на составление списка выступающих за национальную команду. Карпин и Дзюба совместно работали в футбольном клубе "Спартак", средства массовой информации писали о конфликте между ними.

Фото: Артём Гусев / Wikipedia