Почетным доктором СПбПУ стал Михаил Пиотровский

Докторские мантию и шапочку для Михаила Пиотровского вынесли студенты.

Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа, стал Почетным доктором Политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщили в вузе накануне.

Для нас большая честь и счастье, что в рядах политехников появился такой, без преувеличения, легендарный человек, как Михаил Борисович Пиотровский. Андрей Рудской, ректор СПбПУ

Докторские мантию и шапочку для Михаила Пиотровского вынесли студенты. Ему подарили книгу о Почетных докторах Политеха, в которой есть и его страница.

У нас много самых разных связей. Мой заместитель, Алексей Валентинович Богданов, доцент, преподает в Политехе, в Эрмитаже работают 49 выпускников вуза, вы нам даете замечательные кадры. То, что мы вместе делаем, это важнейшая тема сегодня и для общества: соединение науки и искусства. У нас очень много возможностей для дальнейшей совместной работы, целые программы, которые очень важны и для нас, и для развития науки. Нам хотелось бы, чтобы студенты, под руководством преподавателей, участвовали в наших процессах цифровизации, прежде всего, в области больших данных. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа

Ранее Михаил Пиотровский рассказал о применении искусственного интеллекта в музее.

Фото: пресс-служба СПбПУ