Михаил Пиотровский рассказал о применении искусственного интеллекта в Эрмитаже

Искусственный интеллект способен организовывать выставки, но задача сотрудников Эрмитажа заключается в создании тех выставок, которые ИИ не способен организовать самостоятельно.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, выступая на пресс-конференции ТАСС 4 февраля и рассуждая о возможностях применения искусственного интеллекта в музее, заявил, что рассматривает её как вспомогательное средство. Он подчеркнул, что искусственный интеллект способен организовывать выставки, но задача сотрудников Эрмитажа заключается в создании тех выставок, которые ИИ не способен организовать самостоятельно.

Надо смотреть, что искусственный интеллект может сделать самостоятельно. Например, собрать выставку в красном цвете из мировых музеев. Борис Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

Пиотровский объяснил, что теперь перед каждым своим выступлением он поручает задачу искусственному интеллекту. В качестве примера он упомянул своё выступление в Политехническом университете, посвященное тому, как музеи могут взаимодействовать друг с другом. Директор Эрмитажа обратился к DeepSeek, и дважды, с интервалом в три дня, он предложил два разных варианта ответов.

Пиотровский также указал на возможность использования советов искусственного интеллекта в отдельных аспектах деятельности музея.

Можно, кроме 3D-технологий и оцифровки, высчитать, что случится с предметами через 50-60 лет. Мы об этом задумываемся только теоретически. Вот здесь возможно, действительно, использовать советы искусственного интеллекта. Борис Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 23 февраля.

Видео: Пресс-центр ТАСС