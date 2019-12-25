Антициклон принесет в Петербург тепло 9 августа

В городе сегодня обойдется без существенных осадков.

В понедельник, 9 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, усиливающегося с юго-запада. Сегодня в городе обойдется без существенных осадков, в Ленобласти в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в Петербурге прогреется до +23…+25 градусов. В Ленобласти ожидается +21…+26. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик добавил, что завтра в городе также будет без осадков. Небольшие дожди пройдут в среду и четверг.

Ранее мы писали, что на Эльбрусе спасли трех туристов из Петербурга, застрявших на высоте 5,1 тысячи метров.

Фото: pixabay.com