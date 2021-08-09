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На Эльбрусе спасли трех туристов из Петербурга, застрявших на высоте 5,1 тысячи метров

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У одного из них отек ног, поэтому передвигаться самостоятельно он не мог.

Незарегистрированная группа туристов из Петербурга попросила о помощи спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС. Три человека застряли на высоте 5,1 тысячи метров и не смогли самостоятельно спуститься. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Instagram.

У одного из участников похода диагностировали отек ног, поэтому передвигаться самостоятельно он не мог. На помощь туристам выдвинулись шесть спасателей. Пострадавшего и его друзей транспортировали на поляну Азау.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли стрижа со сломанной лапой.

Видео: Instagram / elbrusskii_vpso

Теги: мчс, спасательная операция, эльбрус
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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