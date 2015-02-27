В Петербурге спасли стрижа со сломанной лапой

Спасатели оказали ему помощь, с крыльями у птицы всё в порядке.

В Петербурге спасатели выручили стрижа, который застрял в многоэтажке на улице Подводника Кузьмина. Птица зацепилась лапой за крышу и не могла вылететь. Об этом сообщили в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум".

После осмотра оказалось, что у стрижа сломана лапка. Спасатели оказали ему помощь, с крыльями у птицы всё в порядке.

На прошлой неделе на проспекте Обуховской Обороны мужчина в очках помог семейству уток покинуть дорогу. Птица со своим выводком уперлась в водоналивные ограждения и не могла попасть к воде.

Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум