Циклон сохранит в Петербурге дождливую погоду 4 августа

Температура воздуха останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В среду, 4 августа, Петербург останется под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого переместится на Кольский полуостров. В такой ситуации местами пройдут небольшие дожди, температурный фон останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня составит +19…+21 градусов, в Ленобласти +17…+22. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что после очередного ливня небо в Петербурге окрасилось в огненные цвета.

Фото: Instagram / sky_in_st_petersburg