После очередного ливня небо над Петербургом окрасилось в огненные цвета

Горожане назвали происходящее пожаром на небе.

Вечером 3 августа в Петербурге был особенно красивый закат. После очередного ливня облака на небе разбежались и дали Солнцу бросить на город последние за день лучи.

В результате получилось невероятной красоты зрелище. Горожане назвали происходящее пожаром на небе.

На снимках видно, что небо окрасилось в огненно-рыжие, алые цвета. Пользователи интернета отметили, что не могли насмотреться на эту красоту.

Ранее мы писали, что в Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти 100 деревьев.

Фото, видео: Instagram / papaproduman