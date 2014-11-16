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После очередного ливня небо над Петербургом окрасилось в огненные цвета

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Горожане назвали происходящее пожаром на небе.

Вечером 3 августа в Петербурге был особенно красивый закат. После очередного ливня облака на небе разбежались и дали Солнцу бросить на город последние за день лучи.

В результате получилось невероятной красоты зрелище. Горожане назвали происходящее пожаром на небе.

На снимках видно, что небо окрасилось в огненно-рыжие, алые цвета. Пользователи интернета отметили, что не могли насмотреться на эту красоту.

Ранее мы писали, что в Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти 100 деревьев.

Фото, видео: Instagram / papaproduman

Теги: закат, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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