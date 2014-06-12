Петербург оказался в тылу циклона 23 июля

В пятницу, 23 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться под влиянием тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
Температура воздуха в городе прогреется до +20…+22 градусов, в Ленобласти ожидается +18…+23 градусов. Такие значения, по словам синоптика, на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Ранее мы писали, что ягоды и грибы "не пережили" аномальную жару в Петербурге.
Фото: Instagram / ana.rdana
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все