Петербург оказался в тылу циклона 23 июля

Температура воздуха прогреется до +22 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 23 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться под влиянием тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе прогреется до +20…+22 градусов, в Ленобласти ожидается +18…+23 градусов. Такие значения, по словам синоптика, на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что ягоды и грибы "не пережили" аномальную жару в Петербурге.

Фото: Instagram / ana.rdana