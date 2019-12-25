Конец рабочей недели в Петербурге будет дождливым, но теплым

Температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенных по климату значений.

В пятницу, 12 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться периферией циклона, уходящего в центр Европейской России. В городе сохранится облачная погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон в Петербурге окажется на 3-4 градуса выше положенных по климату значений. Столбики термометров в городе покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти +2…+7. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга предупредил, что зима будет снежной.

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