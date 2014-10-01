В среду в Петербурге будет тепло и без дождей

Температура воздуха составит +23…+25 градусов.

В среду, 11 августа, Петербург останется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, которая с востока и с запада сжата циклонами. В такой ситуации в небе над городом будет достаточно много облаков, однако сегодня обойдется без дождей. При этом в Ленобласти возможны кратковременные осадки. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе сегодня составит +23…+25 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее синоптики рассказали о погоде в августе в Петербурге.

Фото: pexels.com