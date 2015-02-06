Синоптики рассказали о погоде в августе в Петербурге

Самым жарким днём в Северной столице будет 11 августа, днем ожидается до +26..+28 градусов.

Вторая декада августа в Петербурге вряд ли будет жаркой. Такого мнения придерживаются синоптики метеоцентра "Фобос". Согласно их прогнозу, в городе будет облачно, иногда дождливо.

Самым жарким днём в Северной столице будет 11 августа, днем ожидается до +26..+28 градусов. Уже 12 августа будет облачно, температура снизится до +18..+20 градусов, ожидается дождь, 13 августа также возможны дожди. На выходных дожди могут усилиться.

Начиная с 18 августа, в Петербурге может немного похолодать – столбик термометра может опуститься до +15 градусов. При этом последняя неделя месяца всё же обещает быть более или менее теплой.

Накануне петербуржцам рассказали о погоде на ближайшую неделю.

Фото: pexels