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Петербуржцам рассказали о погоде на ближайшую неделю
Сегодня, 14:58
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали о погоде на ближайшую неделю

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Температура воздуха будет варьироваться от +18 до +25 градусов.

Ведущий синоптик Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева в беседе с 78.ru рассказала о погоде в городе на ближайшую неделю.

По прогнозу, завтра, 10 августа в городе будет облачная с прояснениями погода. В этот день обойдется без осадков. Ветер подует с юга, юго-запада со скоростью 3-7 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

В среду, 11 августа, в Петербург и Ленобласть придут кратковременные дожди. К четвергу их интенсивность увеличится. Температура воздуха в эти дни будет варьироваться от +18 до +22 градусов.

В выходные дни также прогнозируются небольшие дожди. Экстремального повышения или понижения температуры не ожидается.

Ранее биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом.

Фото: pexels.com

Теги: погода в спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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