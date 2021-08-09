Петербуржцам рассказали о погоде на ближайшую неделю

Температура воздуха будет варьироваться от +18 до +25 градусов.

Ведущий синоптик Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева в беседе с 78.ru рассказала о погоде в городе на ближайшую неделю.

По прогнозу, завтра, 10 августа в городе будет облачная с прояснениями погода. В этот день обойдется без осадков. Ветер подует с юга, юго-запада со скоростью 3-7 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

В среду, 11 августа, в Петербург и Ленобласть придут кратковременные дожди. К четвергу их интенсивность увеличится. Температура воздуха в эти дни будет варьироваться от +18 до +22 градусов.

В выходные дни также прогнозируются небольшие дожди. Экстремального повышения или понижения температуры не ожидается.

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