Во вторник в Петербурге будет пасмурно и ветрено

Пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Во вторник, 16 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт, вытянувшийся через регион в широтном направлении. Небо над городом закроет плотная пелена облаков, пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе поднимется до +3…+5 градусов, в Ленобласти до 0…+5 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Instagram / archilorik