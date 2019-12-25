Уходящее лето еще порадует петербуржцев солнцем 30 августа

Облаков в городе сегодня будет немного, обойдется без дождей.

В понедельник, 30 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние южная периферия прохладного скандинавского антициклона. Облаков в небе над городом будет немного, обойдется без дождей. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня окажется близким к средним многолетним показателям. Столбики термометров в городе покажут +19…+21 градусов, в Ленобласти +17…+22. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее стало известно, когда ждать осенние заморозки в Петербурге.

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