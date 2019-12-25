Петербург попал в тыл циклона 2 сентября

Местами пройдут кратковременные дожди, температурный фон останется ниже климатической нормы.

В четверг, 2 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, температурный фон останется ниже климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в этот день в городе поднимутся до +13…+15 градусов, в Ленобласти до +11…+16. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

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