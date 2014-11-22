Облачно и сыро будет в Петербурге 24 августа

Температурный фон будет на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений.

Во вторник, 24 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться северо-западной периферией холодной фронтальной волны. Сегодня погода в городе будет преимущественно облачной, однако возможны небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, в этот день температурный фон ожидается на 3-4 градусов ниже средних многолетних значений. Столбики термометров в городе покажут +13…+15 градусов, в Ленобласти +11…+16. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что дождливая погода в Петербурге помогает специализированным службам с уборкой улиц.

Фото: Instagram / nadyatoporrrr