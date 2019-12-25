В Петербурге 21 сентября будет холодно, но сухо

Температурные показатели вновь окажутся ниже нормы.

Во вторник, 21 сентября, Северная столица останется под влиянием холодного, но довольно сухого антициклона с севера. При облачной с прояснениями погоде в регионе обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня на 4-5 градусов будут ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее в подъезде на улице Тамбасова из-за бычка сгорела детская коляска.

Фото: Instagram / liza_terehova_21