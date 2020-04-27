В подъезде на улице Тамбасова из-за бычка сгорела детская коляска

В ночь на 21 сентября в Красносельском районе загорелся подъезд. Об этом сообщили очевидцы "ВКонтакте".
Пожар произошел в доме №27/1 на улице Тамбасова. По одной из версий, кто-то кинул в детскую коляску непотушенную сигарету. На вызов прибыли две пожарные машины, скорая и реанимация.
Возгорание на площади 2 квадратных метров было оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в пожаре на Петровской набережной погиб человек.
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