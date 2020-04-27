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В подъезде на улице Тамбасова из-за бычка сгорела детская коляска

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На месте происшествия работали две пожарные машины, скорая и реанимация.

В ночь на 21 сентября в Красносельском районе загорелся подъезд. Об этом сообщили очевидцы "ВКонтакте".

Пожар произошел в доме №27/1 на улице Тамбасова. По одной из версий, кто-то кинул в детскую коляску непотушенную сигарету. На вызов прибыли две пожарные машины, скорая и реанимация.

Возгорание на площади 2 квадратных метров было оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в пожаре на Петровской набережной погиб человек.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: непотушенная сигарета, пожар в подъезде
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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