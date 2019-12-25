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В пожаре на Петровской набережной погиб человек
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В пожаре на Петровской набережной погиб человек

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Сведения о пострадавших уточняются.

В понедельник, 20 сентября, в 13:08 в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №4 на Петровской набережной в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В  четырёхкомнатной  квартире горела обстановка на общей площади 30 кв. метров. В 13:42 пожар ликвидировали. По предварительной информации погиб один человек, сведения о пострадавших уточняются. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

С огнем боролись 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее мы писали, что неизвестные взрывали пиротехнику в здании "Красного треугольника".

Фото: Piter.tv

Теги: в пожаре погиб человек, петербург, петровская набережная, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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