В пожаре на Петровской набережной погиб человек

Сведения о пострадавших уточняются.

В понедельник, 20 сентября, в 13:08 в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №4 на Петровской набережной в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В четырёхкомнатной квартире горела обстановка на общей площади 30 кв. метров. В 13:42 пожар ликвидировали. По предварительной информации погиб один человек, сведения о пострадавших уточняются. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.

С огнем боролись 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее мы писали, что неизвестные взрывали пиротехнику в здании "Красного треугольника".

Фото: Piter.tv