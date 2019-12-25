Ветреный циклон накроет Петербург 19 августа

Сегодня пройдут кратковременные дожди, станет прохладнее.

В четверг, 19 августа, на метеорологические условия в Петербурге продолжит оказывать влияние тыловая часть циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, станет прохладнее. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов, в Ленобласти ожидается +17…+22 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти эвакуировали женщину, обездвиженную после укуса гадюки.

Фото: Instagram / svvladimir0220