В Ленобласти эвакуировали женщину, обездвиженную после укуса гадюки

Самостоятельно выбраться из леса она не смогла.

Вечером 18 августа из леса в Ленобласти эвакуировали женщину, которую укусила гадюка. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе ЛО.

Женщина встретилась со змеей в лесном массиве у деревни Матокса. Самостоятельно выбраться из леса она уже не смогла. На помощь пришли спасатели. Они эвакуировали пострадавшую и передали ее бригаде скорой помощи.

Укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным. Однако он крайне редко приводит к смерти. Как правило, укушенные либо вообще не чувствуют симптомов, либо ощущают жгучую боль в области укуса. Все последствия исчезают спустя 2-4 дня. В некоторых случаях пострадавшие ощущают дискомфорт до 12 месяцев.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО