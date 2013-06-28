Пришедший в Петербург циклон принес с собой дожди и похолодание

В Ленобласти местами возможен даже мокрый снег.

В понедельник, 18 октября, влияние на погоду в Петербурге окажет циклон, который принес в город холодные воздушные массы. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди. В Ленобласти местами возможен даже мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +5…+7 градусов. В Ленобласти ожидается +3…+8. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее петербуржцы сняли таймлапс северного сияние на Ладожском озере.

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