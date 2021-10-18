Петербуржцы сняли таймлапс северного сияние на Ладожском озере

Фотографы дали несколько простых правил тем, кто хочет увидеть северной сияние своими глазами.

Ночью 18 октября "охотникам" за северным сиянием удалось снять таймлапс этого красивого природного явления. Видео опубликовали в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Собрали качели из лесного валежника, гладили Большую Медведицу со стремянки, наслаждались ярким небесным шоу, фотографировали, пили чай с пироженками на берегу Ладоги. Aurora Hunters

Фотографы дали несколько простых правил тем, кто хочет увидеть северной сияние своими глазами. Во-первых, приезжать нужно сразу после заката и следить за параметрами солнечного ветра. Во-вторых, нужно постараться не уезжать слишком рано, чтобы не пропустить всё самое интересное. В-третьих, нужно следить за облачностью и находиться там, где ясное небо. Также фотографы ранее рассказали Piter.tv о проблемах, с которыми они сталкиваются во время съемок северного сияния.

Видео: YouTube / Aurora Hunters (Катя Стрельникова)