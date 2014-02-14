Петербург попал в тыл циклона 18 августа

Сегодня в городе пройдут дожди, станет прохладнее.

В среду, 18 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой частью циклона. Он станет причиной небольших дождей и похолодания в городе. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня составит +21…+23 градусов. В Ленобласти +19…+24. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что штормовой ветер с ливнем накрыл Петербург ночью.

Фото: pexels.com