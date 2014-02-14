Штормовой ветер с ливнем накрыл Петербург ночью

В городе подготовили спецтехнику на случай аварий из-за шторма.

В ночь на 18 августа в Петербурге бушевал шторм. Порывы ветра достигали 24 м/с. Шел сильный дождь.

К разгулу стихии подготовился, в том числе, "Ленсвет". Специалисты подготовили спецтехнику и проверили наличие аварийного резерва светотехнического оборудования на случай аварий.

Во время шторма горожан просят соблюдать правила безопасности. В пресс-службе "Ленсвета" напомнили, что нельзя прикасаться к провисшим и оборванным проводам. Нужно обходить поврежденные фонари и не подходить ближе, чем на 8 метров, к лежащему на земле проводу.

Об оборванных сетях электроснабжения можно сообщить по телефону: 312-95-94.

Ранее мы писали, что съемки индийского боевика ограничат движение в центре Петербурга.

Фото: pexels.com