Съемки индийского боевика ограничат движение в центре Петербурга

Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года.

В предстоящие выходные в Петербурге стартуют съемки индийского боевика "Тигр 3". В связи с этим будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В субботу, 21 августа, съемочная группа будет работать на Садовой улице на участке от набережной реки Фонтанки до Лермонтовского проспекта, а также на площади Тургенева. Проезд по указанным улицам будет закрыт с 7 утра до 14:00.

В воскресенье, 22 августа, автомобилисты не смогут проехать по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улицы, Чебоксарскому переулку, Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома №4. Ограничения будут действовать почти весь день – с 8 утра до 19 часов.

Съемки продолжатся и в понедельник, 23 августа. Снимать будут на Миллионной улице, Вознесенском проспекте и в Львином переулке. Со всеми ограничениями можете ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.

Ранее мы писали, что съемки фильма "Воланд" ограничат движение в Петербурге на пять дней.

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