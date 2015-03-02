Циклон "Герольд" принесет в Петербург новые дожди 15 октября

Температура воздуха составит +8…+10 градусов.

В пятницу, 15 октября, погоду в Петербурге будет формировать очередной циклон, названный немецкими синоптиками "Герольд". Сегодня в городе пройдут небольшие дожди, усилится ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе прогреется до +8…+10 градусов. В Ленобласти ожидается +6…+11 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре.

Фото: pexels.com