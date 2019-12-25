В четверг Петербург накрыл промежуточный гребень антициклона

В этот день в городе будет тепло и без дождей.

В четверг, 11 ноября, метеорологические условия в Петербурге будет формировать небольшой, промежуточный гребень антициклона. В этот день в городе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальная. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в этот день поднимутся до +6…+8 градусов, в Ленобласти до +4…+9. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, ближе к вечеру начнет падать.

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