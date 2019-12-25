Петербуржцам рассказали, как правильно кормить птиц зимой

Зимнюю подкормку птиц принято начинать в День Зиновия Синичника – 12 ноября.

В Петербург приходят холода, а на зиму остается немало птиц, обитающих в городе. Зимняя подкормка помогает птицам сохранить жизнь в самые сложные месяцы (с ноября до конца марта). Специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, как правильно подкармиливать птиц в зимнее время года.

Зимнюю подкормку птиц принято начинать в День Зиновия Синичника – 12 ноября. При этом, при хорошей погоде и отсутствии снега, кормить птиц не стоит, так можно спровоцировать их задержку на миграционных путях.

Семена подсолнечника – универсальный корм для большинства посетителей кормушек. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но нельзя давать птицам жареные и соленые семечки.

Также птиц можно кормить орехами, арахисом (необжаренным), зерновыми смесями для канареек и попугаев, пшеном, несоленым свиным салом, замороженными или сухими ягодами рябины, свежими яблоками. А вот кормить птиц ржаным хлебом нельзя.

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Фото: pexels