В пятницу в Петербурге выглянет долгожданное солнце

Сегодня обойдется без дождей.

В пятницу, 10 сентября, погоду в Петербурге будет формировать гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей. Сегодня в городе выглянет долгожданное солнце. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон 10 сентября будет немного выше обычных для сентября значений. Столбики термометров в городе покажут +16…+18 градусов, в Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что феминистки переименовали улицы Петербурга в честь великих женщин.

Фото: Instagram / polironus