Феминистки переименовали улицы Петербурга в честь великих женщин

Акцию провели в рамках сентябрьской недели женской истории.

Петербургские феминистки провели акцию "Возвращенные имена", в ходе которой переименовали улицы города в честь великих женщин. Снимки с новыми названиями появились в Telegram-канале "ПЬЯTNIЦА".

Активистки объяснили, что улиц, носящих имена женщин, в Петербурге катастрофически мало. Это связано еще и с тем, что некоторые имена были стерты из названий из-за снижения видимости женского вклада в исторические процессы.

Никто не знает ответа на вопрос: "Было бы меньше изнасилований в парках, носящих имена великих женщин?" Отметили активистки

Акцию провели в рамках сентябрьской недели женской истории. На городских зданиях появились таблички с названиями "Улица Веры Слуцкой", "Улица Софьи Перовской", "Площадь Лафонская", "Улица Анны Ульяновой", "Канал Екатерининский", "Мариинская площадь" и др.

Ранее мы писали, что женщине удалось через суд получить знак "Жителю блокадного Ленинграда".

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА