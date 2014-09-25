Женщине удалось через суд получить знак "Жителю блокадного Ленинграда"

Ранее администрация Приморского района отказалась выдавать пенсионерке знак.

Приморский районный суд Петербурга обязал администрацию Приморского района выдать Белле Иосифовне Сахартовой знак "Жителю блокадного Ленинграда" и удостоверение к нему. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В августа прошлого года женщина обратилась в районную администрацию с заявлением о вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда". Однако администрация не выдала знак, поскольку документы, предоставленные Беллой Иосифовной, не подтверждали ее проживание в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (заявили в администрации).

После чего женщина обратилась в суд. Согласно архивной справке от 30 июля 1990 года, Белла Сахартова родилась в 1939 году в Ленинграде. Она проживала в доме на улице Шишмаревская (в 1950-е годы вошедшая в застройку Приморского проспекта и улицы Савушкина). Её родители – Зельцер Рива Гедальевна и Сегаль Иосиф Абрамович также проживали в этот доме. Мать умерла в 1940 году, отец же был эвакуирован из блокадного Ленинграда в июле 1942 года. В этом же эвакуировали и саму Беллу Сахартову.

Ознакомившись с представленными документами, учитывая то обстоятельство, что истец была эвакуирована из Ленинграда в 1942 году, суд нашел установленным факт проживания истца в Ленинграде в период блокады не менее 4 месяцев. объединенная пресс-служба судов города

Ранее мы писали, что в Петербурге почти 74 тысячи ветеранов встретят День памяти жертв блокады.

Фото: Piter.tv