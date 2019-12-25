В Петербурге почти 74 тысячи ветеранов встретят День памяти жертв блокады

В городе проживает 73,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.

С того момента, как Ленинград был взят во вражеское кольцо, 8 сентября 2021 года исполнится ровно 80 лет. В День памяти жертв блокады город чествует защитников и жителей блокадного Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады.

Как сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по социальной политике, по данным на 1 сентября, в Петербурге проживают 73,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны: 3,6 тысячи участников сражений, 60 тысяч ветеранов, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также 9,8 тысячи тружеников тыла и 300 инвалидов Великой Отечественной войны. Более того, в Петербурге проживают 6,5 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей, созданных врагами в военное время.

Ранее стало известно, что в Петербурге 8 сентября объявят общегородскую минуту молчания.

Фото: Piter.tv