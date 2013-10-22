В Петербурге 8 сентября объявят общегородскую минуту молчания

С того момента, как Ленинград был взят во вражеское кольцо, 8 сентября 2021 года исполнится ровно 80 лет.

С того момента, как Ленинград был взят во вражеское кольцо, 8 сентября 2021 года исполнится ровно 80 лет. Программа Дня памяти жертв блокады, который проведет "Комитет 8 сентября", на этот раз будет более обширная, чем в прошлые годы. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщила организатор акции Анастасия Принцева.

"Комитет 8 сентября" был создан в 2016 году. Его главным идейным вдохновителем стал историк и публицист Лев Лурье.

С 2018 года именно "Комитет 8 сентября" проводит в День памяти жертв блокады чтения поминальных списков. К нынешнему дню организаторы согласовали уже 71 площадку для чтения имен. В этом году с лекцией должен выступить один из самых известных специалистов по блокаде Никита Ломагин.

Также 8 сентября в 12:00 будет объявлена общегородская минута молчания.

Анастасия Принцева добавила, что в этом году "Комитет 8 сентября" получил финансовую поддержку от Смольного.

Фото: Piter.tv