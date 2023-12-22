Около 1,7 тыс. мигрантов выдворили из Петербурга в 2024 году

Сегодня Петербург покинули 40 иностранцев.

С начала 2024 года судебные приставы выдворили из Петербурга около 1,7 тыс. мигрантов. Об этом во вторник, 9 апреля, пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ УФССП.

По данным источника, сегодня Петербург покинули 40 иностранцев. Они отправились из аэропорта Пулково в Ташкент, Баку и Ош.

Кроме того, отмечается, что в 2023 году принудительно улетели на родину порядка 3,6 тыс. мигрантов. В основном, среди них граждане Узбекистана и Таджикистана. Среди нарушителей также есть уроженцы Турции, Азербайджана, Индии, Ирака, Ирана, Литвы и других стран.

Всех нелегальных мигрантов привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране).

Ранее мы рассказывали о том, что Миграционная служба Петербурга аннулирует патенты приезжих, которые так и не устроились на работу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)