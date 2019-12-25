Мигранты подозреваются в сексуальном насилии над 13-летним ребёнком на Маршала Казакова

Мигранты подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию вечером 8 августа обратился мужчина, который сообщил, что у дома по Маршала Казакова неизвестные в состоянии алкогольного опьянения приставали к малолетним, скандалили.
По прибытии на место происшествия установлено, что в период с 18:00 до 20:00 два гражданина Таджикистана (33 и 34 года) совершили в отношении 13-летнего несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера.
Один из подозреваемых был отпущен под обязательство о явке. Второй подозреваемый с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом костей лицевого скелета, ушибами мягких тканей лица в состоянии средней тяжести был госпитализирован.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также стало известно, что неизвестный изнасиловал семнадцатилетнюю девушку в троллейбусе.
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