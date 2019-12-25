Неизвестный изнасиловал семнадцатилетнюю девушку в троллейбусе

В полицию обратилась мать пострадавшей.

Во вторник, 9 августа, к правоохранителям обратилась 40-летняя петербурженка с заявлением о том, что накануне вечером неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 17-летней дочери в троллейбусе № 32. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в транспорте у дома №100 к1 по Ленинскому проспекту. На вид насильнику 40-45 лет, рост 180-185 см, славянской внешности,носит чёрную бороду. Имеются записи с камеры видеонаблюдения, которые полицейские получат сегодня, 10 августа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Муринской дороге неизвестный с ножом попытался изнасиловать 19-летнюю девушку

Фото: Piter.TV