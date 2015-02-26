Из них 29 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения норм миграционного законодательства.

В четверг, 29 апреля, порядка 60 сотрудников полиции проверили более 2 тыс. квартир в 41 жилом доме Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Акцент был сделан на выявлении нарушений миграционного законодательства и обнаружении так называемых "резиновых" квартир с проживающими в них иностранными гражданами. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 21 сдаваемую в аренду квартиру на улице Железнодорожной и В.Шефнера, законность аренды которых вызывала сомнения. Отмечается, что в одной из этих квартир полицейские задержали мигранта по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

После рейда в Василеостровском районе полиция задержала 45 нелегальных мигрантов, из них 29 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения норм миграционного законодательства.

Также в ходе рейда был задержан подозреваемый в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Ранее мы писали, что в Петербурге задержаны порядка ста нелегальных мигрантов.

Фото: Piter.tv