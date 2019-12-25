В Петербурге задержаны порядка ста нелегальных мигрантов

Полиция устроила рейд по квартирам в центре города.

В Северной столице задержаны порядка ста нелегальных мигрантов, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 17 апреля.

В четверг, 15 апреля, в пресс-службе сообщили, что сотрудники правоохранительных органов устроили профилактический рейд в центре города, чтобы проверить соблюдение норм миграционного законодательства. Отмечается, что полиция поверила порядка 2000 квартир в Центральном и Адмиралтейском районах - 235 жилых домов и хостелов.

В одном из домов сотрудники полиции нашли колясочную, в которой нелегально проживали одновременно несколько мигрантов из Средней Азии. В одной же квартире в Угловом переулке полиция обнаружила у четверых мигрантов липовые справки о регистрации. Также на Владимирском проспекте, на улице Некрасова, Парфеновской и Стремянной улицах были обнаружены "резиновые" квартиры.

В отдел полиции были доставлены порядка ста нелегальных мигрантов, 16 из которых доставили из сдаваемых посуточно квартир на Гороховой улице и Спасском переулке.

Ранее мы писали, что в Пушкине на стройплощадках обнаружили более 30 нелегальных мигрантов.

Фото: Piter.tv