Задержан мигрант, ударивший ножом своего соотечественника под Петербургом

Полицейские задержали подсобного рабочего из Средней Азии, ранившего ножом своего соотечественника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В ночь на 6 ноября в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что накануне к ним с ножевым ранением обратился 46-летний гражданин Узбекистана, работающий электромонтером.
Пострадавший, состояние которого оценили как средней степени тяжести, заявил, что его ударил ножом знакомый около магазина в деревне Скотное. В тот же день правоохранители по подозрению в совершении этого преступления задержали 53-летнего соотечественника потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее мы рассказывали о том, что петербургские росгвардейцы задержали хулигана, угрожавшего ножом прохожей.
Фото: Piter.TV
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