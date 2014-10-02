Задержан мигрант, ударивший ножом своего соотечественника под Петербургом

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские задержали подсобного рабочего из Средней Азии, ранившего ножом своего соотечественника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 6 ноября в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что накануне к ним с ножевым ранением обратился 46-летний гражданин Узбекистана, работающий электромонтером.

Пострадавший, состояние которого оценили как средней степени тяжести, заявил, что его ударил ножом знакомый около магазина в деревне Скотное. В тот же день правоохранители по подозрению в совершении этого преступления задержали 53-летнего соотечественника потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские росгвардейцы задержали хулигана, угрожавшего ножом прохожей.

Фото: Piter.TV