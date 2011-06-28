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Правоохранители задержали мигранта-душителя на улице Добровольцев

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Мама пострадавшего написала заявление в полицию.

В Петербурге правоохранители задержали мигранта-душителя, напавшего на подростка на футбольном поле. Инцидент произошел 24 июня на спортплощадке во дворе дома 62 по улице Добровольцев. Он схватил за горло ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию обратились очевидцы. Они рассказали, что у иностранца  произошел конфликт с 12-летним подростком. Стражи порядка задержали 25-летнего безработного мигранта, приехавшего из Средней Азии. 

Мужчина начал все отрицать и обвинял во всем мальчика. Тем же вечером ребёнок вместе со своей 38-летней матерью обратился в медучреждение. Школьнику оказали помощь и отпустили его домой. Он находится в удовлетворительном состоянии. Мама пострадавшего написала заявление в полицию.

Ранее мы писали, что во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: мигрант-душитель, петербург, полиция, схватил ребенка за горло, улица добровольцев
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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