У мигрантов проверили документы в Кингисеппском районе

Полиция прибыла в места проживания иностранных граждан.

Полицейские провели рейд в нескольких населенных пунктах Ленобласти, они выявляли нарушителей миграционного законодательства. Об этом 4-го августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Всего было проверено около 1,5 тыс. иностранных граждан. Рейд прошел в Кингисеппском районе: Усть-Луге, Вистино, Котельском. На нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, были составлены протоколы и за другие нарушения, например, правил тонировки или использовании архивных номеров. У таких водителей изъяли номерные знаки и свидетельства о регистрации машины.

Ранее Piter.TV рассказывал о "миграционном" рейде на юге Петербурга. В отделы полиции для разбирательства было доставлено более 250 иностранных граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО