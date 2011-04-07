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У мигрантов проверили документы в Кингисеппском районе

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Полиция прибыла в места проживания иностранных граждан.

Полицейские провели рейд в нескольких населенных пунктах Ленобласти, они выявляли нарушителей миграционного законодательства. Об этом 4-го августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Всего было проверено около 1,5 тыс. иностранных граждан. Рейд прошел в Кингисеппском районе: Усть-Луге, Вистино, Котельском. На нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, были составлены протоколы и за другие нарушения, например, правил тонировки или использовании архивных номеров. У таких водителей изъяли номерные знаки и свидетельства о регистрации машины. 

Ранее Piter.TV рассказывал о "миграционном" рейде на юге Петербурга. В отделы полиции для разбирательства было доставлено более 250 иностранных граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: документы, мигранты, проверка, рейд
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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