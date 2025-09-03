В промзоне в Киришах проверили более 200 мигрантов

Нарушения миграционного режима не обнаружены, однако один из приезжих попался со свертком марихуаны.

На территориях промышленной зоны и гаражного кооператива у шоссе Энтузиастов в Киришах прошел миграционный рейд. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверили 1,2 тыс. гаражей, 21 организацию и 573 человека, в их числе 212 иностранцев. Нарушения миграционного режима не обнаружены, однако один из приезжих попался со свертком марихуаны. Его увезли в отдел. По словам задержанного, он использовал "травку" в личных целях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции остановили порядка 300 автомобилей, выявив ряд нарушений ПДД и составив 15 административных протоколов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти